Corona-Fall an der Realschule Höchstadt

An der Realschule in Höchstadt ist ein Schüler positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Wie Schulleiter Markus Ott mitteilte, sei die Schule am Donnerstagabend von den Eltern des infizierten Schülers über den Fall informiert worden. Die Schule habe daraufhin das Gesundheitsamt Erlangen benachrichtigt, das nun sämtliche Kontakte des Schülers nachverfolge, wie Ott erklärt. Eine neunte Klasse der Realschule sowie eine Religionsgruppe befinden sich inzwischen in Quarantäne, Lehrkräfte seien nicht betroffen.