Die Gruppierung "Querdenken 911" informiert über die gleichnamige Facebookseite darüber, dass sie und "Schüler gegen Maskenpflicht" am Sonntag (15. November 2020) eine Demonstration mit anschließendem Laternenumzug in Erlangen veranstalten wollen.

Beides soll demnach im Röthelheimpark stattfinden. Beginnen soll die Demonstration mit einer Kundgebung unter dem Motto "Lösungen und Visionen", gefolgt von dem Laternenumzug.

An mehreren Orten in Bayern wollen am Wochenende erneut Anhänger der "Querdenken"-Bewegung gegen staatlich vorgeschriebene Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen. Die größten Demonstrationen werden in Regensburg und Aichach erwartet. Dort sind Kundgebungen mit jeweils bis zu 1000 Menschen angekündigt. Die Veranstalter hatten in beiden Fällen 2000 Teilnehmer angemeldet, die Behörden beschränkten die Zahl aber auf 1000 Menschen. Zudem müssen die Teilnehmer Maske tragen und einen Mindestabstand von eineinhalb Metern einhalten.

Am vergangenen Samstag war eine "Querdenken"-Kundgebung von mehr als 20 000 Gegnern der Corona-Maßnahmen in Leipzig aus dem Ruder gelaufen. Die meisten Teilnehmer trugen keine Schutzmaske und hielten sich auch nicht an die Abstandsregeln. Es kam zudem zu Gewalt unter anderem gegen Polizisten und Journalisten.