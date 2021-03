Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 25.03.2021, 16.07 Uhr: Inzidenz überschreitet Schwellenwert - "Notbremse" und Ausgangssperre ab Samstag

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Erlangen-Höchstadt beträgt laut RKI am Donnerstag (25. März 2021) 101,3. Das meldete das Landratsamt in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Aufgrund der aktuell geltenden Corona-Maßnahmen greift nun für den Landkreis ab Samstag (27. März 2021) die sogenannte "Notbremse". Wie das Landratsamt betont, habe es dabei keinerlei eigenen Ermessensspielraum, sodass die Maßnahmen der "Notbremse" umzusetzen sind. Unter anderem gilt eine Ausgangssperre in der Nacht von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr. Auch im Einzelhandelt oder beim Thema Sport greifen ab Samstag härtere Maßnahmen.

Landrat Alexander Tritthart appelliert: "Es kommt nach wie vor auf das Verhalten von Jeder und Jedem von uns an. Nur wenn wir uns an die Regeln halten, die Kontaktbeschränkungen und Hygieneregeln einhalten, sind Öffnungen möglich.“

Sobald die Inzidenz drei Tage lang unter dem Schwellenwert von 100 liegt, können wieder Lockerungen stattfinden. Wenn das der Fall ist, wird das Landratsamt darüber informieren.

Update vom 22.03.2021, 14 Uhr: Antigen-Schnelltests durch freiwillige Helfer vom BRK

Am 1. März 2021 starteten 44 ehrenamtliche Helfer vom Bayrischen Roten Kreuz den Testbetrieb im Erlanger Schnelltestzentrum. Nach drei Wochen und 15 Tagen Testbetrieb sind insgesamt 2516 Antigen-Schnelltests durchgeführt worden.

In der letzten Woche 15.03.2021 bis 19.03.2021 lag der Schnitt bei 220 durchgeführten Schnelltests am Tag. Die höchste Testzahl von 330 Tests am Tag konnte am Freitag, 19.03.2021 verzeichnet werden. Von den durchgeführten Tests waren insgesamt sechs positiv.

Seit Beginn des Testbetriebs haben die ehrenamtlichen Helfer über 600 Arbeitsstunden geleistet, den Aufbau des Testzentrums nicht mitgerechnet.

Die Teststelle in Erlangen wird räumlich erweitert, ab Montag (22.03.2021) werden auch Landkreisbürger zusätzlich zu den Erlangern getestet. Im Rotkreuz-Haus in Höchstadt wird außerdem eine Teststelle für die Bürger aus Höchstadt eingerichtet, die dienstags und sonntags im Testbetrieb ist. Der erste Testtag ist Dienstag, der 23.03.2021.

Update vom 16.03.2021, 14.30 Uhr: Inzidenzen in Stadt und Landkreis gestiegen - Shopping-Touren in Erlangen enden

Die 7-Tage-Inzidenz der Stadt Erlangen liegt laut RKI am Dienstag (16. März 2021) bei einem Wert von 68,43 und für den Kreis Erlangen-Höchstadt bei 85,97. Da im Stadtgebiet Erlangen die Inzidenz drei Tage in Folge über dem Schwellenwert von 50 liegt, greifen ab Mittwoch (17. März 2021) wieder strengere Corona-Maßnahmen. Das teilt die Stadt über ihre Website mit.

Ab Mittwoch gelten nach der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung folgende Verschärfungen:

Der Einzelhandel darf weiterhin geöffnet bleiben, aber mit ergänzenden Schutzmaßnahmen. Für den Besuch sind künftig Terminvereinbarungen nötig („Click & Meet“). Dabei muss sichergestellt sein, dass die Zahl der Kunden begrenzt ist. Es ist jeweils nur ein Kunde pro angefangene 40 Quadratmeter Verkaufsfläche zulässig. Zudem müssen die Kontaktdaten der Kunden erfasst werden.

darf weiterhin geöffnet bleiben, aber mit ergänzenden Schutzmaßnahmen. Für den Besuch sind künftig Terminvereinbarungen nötig („Click & Meet“). Dabei muss sichergestellt sein, dass die Zahl der Kunden begrenzt ist. Es ist jeweils nur ein Kunde pro angefangene 40 Quadratmeter Verkaufsfläche zulässig. Zudem müssen die Kontaktdaten der Kunden erfasst werden. Individualsport ist für maximal fünf Personen aus zwei Haushalten und Sport in Gruppen von bis zu 20 Kindern (bis 14 Jahre) im Außenbereich beziehungsweise auch auf Außensportanlagen möglich.

ist für maximal fünf Personen aus zwei Haushalten und Sport in Gruppen von bis zu 20 Kindern (bis 14 Jahre) im Außenbereich beziehungsweise auch auf Außensportanlagen möglich. Museen, Galerien und botanische Gärten sind nur noch mit vorheriger Terminbuchung und Kontaktnachverfolgung zu buchen.

Sobald die 7-Tage-Inzidenz in Erlangen wieder drei Tage in Folge unter dem Wert von 50 liegt, können wieder Lockerungen vorgenommen werden.

Update vom 03.02.2021, 14.16 Uhr: Inzidenzwert in Stadt Erlangen sinkt auf unter 50

Der 7-Tage-Inzidenzwert in der Stadt Erlangen ist in den vergangenen Tagen konstant gesunken. Vergangene Woche (27. Januar 2021) lag der Wert, laut RKI, noch bei 72,87 - die aktuelle Inzidenz beträgt 45,32 (Stand: 03. Februar 2021) und liegt damit unter dem kritischen Wert von 50. Auch im Landkreis Erlangen-Höchstadt sinken die Zahlen. Aktuell liegt der Inzidenzwert bei 58,28. Vor einer Woche (27. Januar 2021) lag der Wert noch bei 70,67. Vor zwei Wochen noch, also am 20. Januar, lagen beide 7-Tage-Inzidenzen bei über 100.

Wie das Landratsamt Erlangen-Höchstadt mitteilt, sind in der vergangenen Woche in der Stadt und im Landkreis 2969 Corona-Impfungen durchgeführt worden. Davon gingen 1083 Impfungen an Personal in Kliniken in Stadt und Landkreis. 1085 Impfungen fanden in Senioreneinrichtungen statt, 67 Impfungen wurden an Rettungskräfte und Ärzte mit Covid-19-Kontakt bzw. mobile Pflegedienste verabreicht. Mit Termin wurden in der vergangenen Woche 734 Senioren direkt im Impfzentrum in der Sedanstraße geimpft. Seit Beginn wurden somit insgesamt 11.545 Personen aus der Stadt Erlangen und aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt geimpft. (Stand: 01. Februar 2021)

Seit letztem Montag (01. Februar 2021) bietet die Stadtbibliothek Erlangen außerdem einen Bestell- und Abholservice an. Wer mobil eingeschränkt ist oder einer Risikogruppe angehört, kann sich mit dem Medienlieferservice Bücher und Medien innerhalb des Stadtgebiets nach Hause liefern und wieder abholen lassen.

Bis zu fünf Medien können bestellt werden, entweder über das Bestellformular der Bibliothek oder telefonisch unter 09131 86 23 55. Die ausgeliehenen Medien können an der Tür zur Kinder- und Jugendliteratur abgeholt werden. Das Tragen einer FFP2-Maske ist dabei obligatorisch. Alle weiteren Informationen zum Service und den Öffnungszeiten finden Sie hier.

Update vom 19.10.2020, 17.35 Uhr: Corona-Ampel für Erlangen auf Gelb

Erlangen hat den 7-Tage-Inzidenzwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern überschritten, berichtet die Stadt am Montagnachmittag (19. Oktober 2020). Die Maßnahmen der Corona-Ampel gelten deshalb nun für mindestens sechs aufeinanderfolgende Tage. Sollte der Wert in diesem Zeitraum weiter steigen, verlängern sich die Maßnahmen entsprechend.

Laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit lag der Inzidenzwert für Erlangen am Montag (19. Oktober 2020) bei 39,1. Die Maßnahmen im Einzelnen.

Neue Corona-Regeln in Erlangen

Seit Sonntag (18. Oktober 2020) gilt für Zuschauer bei sportlichen Veranstaltungen sowie durchgängig auf Tagungen, Kongressen, Messen und in Kulturstätten auch am Platz eine Maskenpflicht.

Ab Montag (19. Oktober 2020) 18.00 Uhr gilt eine Maskenpflicht auf stark frequentierten Straßen und Plätzen: Bahnhofplatz, Nürnberger Straße, Hauptstraße, Calvinstraße, Richard-Wagner-Straße, Güterhallenstraße zwischen Güterbahnhof und Nürnberger Straße, Untere Karlstraße, Besiktas-Platz, Bohlen-, Hugenotten und Markt-/Schloßplatz, Freizeitanlage Bürgermeistersteg. Hier gilt ab 23.00 Uhr auch ein Alkoholverbot.

Seit Sonntag gilt eine Sperrstunde um 23.00 Uhr in der Gastronomie. Ab 23.00 Uhr darf an Tankstellen kein Alkohol verkauft werden.

Auch in Arbeitsstätten gelten verschärfte Maßnahmen. Es besteht Maskenpflicht auf den Begegnungs- und Verkehrsflächen, gleiches gilt für den Arbeitsplatz, soweit der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann.

Private Feiern und Kontakte sind grundsätzlich auf zwei Hausstände oder maximal 10 Personen begrenzt. Dies gilt auch für privat genutzte Grundstücke. Diese Vorgaben gelten nicht für Kulturveranstaltungen.

Schüler von weiterführenden Schulen werden seit Montag (19. Oktober 2020) verpflichtet, auch am Sitzplatz und während des Unterrichts eine Maske zu tragen. Studenten müssen auch in den Lehrveranstaltungen Maske tragen. Kinder können Kitas weiterhin besuchen. Es müssen feste Gruppen gebildet werden. Die Beschäftigten müssen Maske tragen.

Weitergehende Informationen gibt es auf der Webseite der Stadt Erlangen.

Update vom 22.09.2020, 16.20 Uhr: Corona-Fall an Mittelschule – ganze Klasse muss in Quarantäne

An der Eichendorff-Mittelschule in Erlangen ist ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigt die stellvertretende Schulamtsdirektorin Cornelia Schindler gegenüber inFranken.de. Eine siebte Klasse der Schule befinde sich aktuell für zwei Wochen in Quarantäne. Alle Schüler mussten sich testen lassen.

Von den Lehrern habe das Gesundheitsamt das nicht gefordert. „Bei den Lehrkräften war der Test freiwillig“, so Schindler. Nur diese eine Klasse sei betroffen, bei allen anderen findet der Unterricht weiterhin statt.

Update vom 18.09.2020, 15.25 Uhr: Gesundheitsamt Erlangen nennt aktuelle Fallzahlen

Laut derzeitigem Stand (18. September 2020) sind in der Region Erlangen (Stadt Erlangen und Landkreis Erlangen-Höchstadt) bisher insgesamt 721 Covid-19-Fälle bestätigt. Die Fallzahlen im Vergleich zur Vorwoche:

Landkreis Erlangen-Höchstadt:

23 (+1) Infizierte (Baiersdorf: 2, Eckental:1, Hemhofen: 5, Heroldsberg: 3, Herzogenaurach: 5, Höchstadt: 1, Kalchreuth: 4, Mühlhausen: 1, Röttenbach: 1)

321 (+12) Genesene

9 (0) Verstorbene

353 (+14) Gesamtfälle

Stadt Erlangen:

29 (0) Infizierte

327 (+20) Genesene

12 (0) Verstorbene

368 (+20) Gesamtfälle

Das Meldedatum entspricht laut Landratsamt Erlangen-Höchstadt dem Datum, an dem das Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborbefund erhalten hat. "Die Meldung an das LGL erfolgt in der aktuell sehr dynamischen Situation nicht immer am gleichen Tag, betont das Landratsamt. Daher könne es teilweise zu einer gewissen Verzögerung kommen.

Dass einige Fälle mit etwas Verzögerung im Gesundheitsamt elektronisch erfasst würden, liege auch daran, dass das Gesundheitsamt zunächst Ermittlungen zu den einzelnen Fällen und deren Kontaktpersonen durchführen und prioritär Infektionsschutzmaßnahmen ergreifen müsse, was die Ressourcen des Gesundheitsamtes stark beanspruche.

Alle aktuellen Informationen rund um die Corona-Krise finden Sie im Liveticker von inFranken.de.

Foto: Nicolas Armer/dpa

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Vorschaubild: © Nicolas Armer/dpa