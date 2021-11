Das Coronavirus bestimmt auch 2021 viele Bereiche unseres Alltags. Hier bekommen Sie alle Informationen zur Corona-Lage in der Stadt Erlangen und dem Landkreis Erlangen-Höchstadt.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 08.11.2021, 12.00 Uhr: Aktuelle Corona-Zahlen für die Region Erlangen-Höchstadt

Im bayernweiten Vergleich sind die Corona-Zahlen in Erlangen und dem Landkreis Erlangen-Höchstadt noch recht niedrig. Wie aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Erlangen am Montag bei 147,7. Für den gesamten Freistaat wird hingegen ein mehr als doppelt so hoher Wert gemeldet.

Im Landkreis liegt die Inzidenz etwas höher bei 192,6, von einer regionalen Warnstufe Rot ist die Region jedoch noch weit entfernt. In den Kliniken ist die Lage allerdings etwas angespannter.

So ist im Kreis Erlangen-Höchstadt den Zahlen des Divi-Intensivregisters zufolge kein einziges Intensivbett mehr frei (Stand: 8. November 2021, 11.15 Uhr). Die vier verfügbaren Betten für Erwachsene sind zwar nicht von Corona-Patienten belegt, im Fall der Fälle gäbe es aktuell aber keine Kapazitäten.

In der Stadt Erlangen sind etwa 93 Prozent der Intensivbetten für Erwachsene belegt, darunter 19 Corona-Patienten. Besonders auffällig: 18 der 19 Covid-Fälle auf der Intensivstation sind so schwer erkrankt, dass sie invasiv beatmet werden müssen.

Update vom 28.08.2021, 14.05 Uhr: Inzidenz im Landkreis über 50 - verschärfte Kontaktbeschränkungen ab Montag

Für Erlangen-Höchstadt hat das Robert-Koch-Institut am Samstag (28. August 2021) einen 7-Tage-Inzidenzwert von 57,2 und damit über 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner veröffentlicht. Weil der Schwellenwert somit an drei aufeinanderfolgenden Tagen aktuell von Donnerstag bis Samstag (26. bis 28. August) überschritten wurde, gibt das Landratsamt Erlangen-Höchstadt amtlich bekannt, dass ab Montag, dem 30. August 2021, 0 Uhr, die in der 13. BaylfSMV festgelegten inzidenzabhängigen Regelungen für einen Inzidenzwert über 50 gelten.

Allgemeine Kontaktbeschränkungen verschärft

Das Landratsamt weist darauf hin, dass der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen und privaten Raum nur noch mit Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich den Angehörigen zweier weiterer Hausstände gestattet ist - solange dabei eine Gesamtzahl von insgesamt zehn Personen nicht überschritten wird. Kinder bis zum 14. Geburtstag dieser Haushalte, Geimpfte und Genesene werden der Behörde zufolge hierbei nicht mitgezählt.

Auch für private Feiern wie Geburtstage, Taufen oder Hochzeiten ändern sich die Bedingungen. Im Freien dürfen sich dann nur noch 50 Personen versammeln – für Feiern im Innenbereich ist eine Maximalanzahl von lediglich 25 Personen erlaubt. Auch hier sind vollständig Geimpfte und Genesene von der Regelung ausgenommen.

3G-Regel: Geimpft, genesen, getestet

Bereits seit vergangenem Dienstag gilt in Erlangen-Höchstadt in Innenbereichen größtenteils die sogenannte 3G-Regel: "Nur wer geimpft, genesen oder getestet ist und keine Symptome aufweist, darf ohne Zugangsbeschränkungen bestimmte Einrichtungen besuchen, an Veranstaltungen teilnehmen und Dienstleistungen in Anspruch nehmen", berichtet das Landratsamt Erlangen-Höchstadt.

Als geimpft gilt demnach ein Mensch, der eine vollständige Schutzimpfung mit einem auf ihn ausgestellten Impfnachweis belegen kann und bei dem seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung mindestens 14 Tage vergangen sind. Als genesen gelten alle, die vor mindestens 28 Tagen mit Sars-CoV-2 infiziert waren und dies mit einem Genesenen-Nachweis dokumentieren können.

Als Testnachweis ist laut dem Landratsamt ein negativer Antigen-Schnelltest erforderlich, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, oder ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder unter 6 Jahren sowie Schülerinnen und Schüler ab Schulbeginn.

Vorschaubild: © Daniel Krüger/inFranken.de