Die Volkshochschule Adelsdorf (VHS) bietet den Onlinekurs "Chinesisch für Anfänger - Fit für China in 16 Lektionen?" ab Freitag, 7. Februar, von 18 bis 19.30 Uhr an. Dieser findet über die Lernplattform vhs.cloud an acht Abenden statt. In jeder Lektion werden Informationen zum Land, zu den Menschen und zur Kultur Chinas gegeben (Anmeldungen für diesen und weitere Onlinekurse auf www.vhs-adelsdorf.de). red