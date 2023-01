In Bubenreuth ist es am Dienstag (17. Januar) gegen 17.30 Uhr zu einem Sturz in einer Boulderhalle gekommen, bei dem sich eine Frau schwer verletzte.

Dort kletterte die 32-Jährige an einer Kletterwand und befand sich etwa auf drei Metern Höhe. Dabei erwischte sie den letzten Griff der Route nicht und stürzte zu Boden, berichtet die Polizeiinspektion Erlangen-Land.

Frau verletzt sich bei Sturz von Kletterwand - schwere Verletzungen am Arm

Die Frau zog sich dabei schwere Verletzungen am linken Arm zu. Nach einer medizinischen Behandlung vor Ort brachte man sie in ein umliegendes Krankenhaus.

