Am frühen Montagnachmittag (5. November) befuhr eine 22-Jährige mit ihrem Auto die Binsenstraße in südlicher Fahrtrichtung. Auf Höhe der Hausnummer 17 hielt sie auf ihrem Fahrstreifen an, setzte den Blinker und wollte nach links in den dortigen Parkplatz abbiegen.

Ein 46-jähriger Busfahrer, der mit seinem Omnibus hinter dem Pkw der 22-Jährigen fuhr, übersah den linken Blinker des Pkws und wollte links an diesem vorbeifahren. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Durch den Aufprall wurde die 22-jährige Fahrerin und eine 53-jährige Insassin des Omnibusses leicht verletzt, eine direkte ärztliche Behandlung vor Ort war jedoch nicht notwendig. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 12.000 Euro.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Klaus/Adobe Stock (198165658)