Im Landkreis Erlangen-Höchstadt konnte die Polizei im letzten Moment eine Geisterfahrt verhindern. Ein 49-Jähriger wollte aus der falschen Richtung kommend auf die A3 auffahren.

Am Mittwochabend (12. Januar 2022) war eine Streife der Polizeiinspektion Erlangen-Land gerade auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs, als den Beamten kurz vor dem Autobahnrastplatz „Weißer Graben“ ein Fahrzeug auffiel. Der Wagen befand sich im Einfahrtsbereich des Rastplatzes und fuhr dabei entgegen der Fahrtrichtung und in Richtung der Autobahn. Die Polizisten konnten ein britisches Kennzeichen erkennen.

Polizei muss Geisterfahrer kurz vor A3 aufhalten

Der Fahrer konnte gerade noch auf dem Verzögerungsstreifen gestoppt und damit an einer Geisterfahrt gehindert werden. Er gab den Beamten gegenüber an, dass er auf diesem Wege auf die Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt auffahren wollte. Offensichtlich hatte er kurzzeitig die Orientierung verloren, da er ansonsten fahrtüchtig war, wie die Erlanger Polizeiinspektion mitteilte.

Ein Grund für die Beinahe-Geisterfahrt könnte laut Polizeiangaben sein, dass der Fahrer normalerweise in England wohnt und mit seinem Auto britischer Zulassung den in England üblichen Linksverkehr gewohnt ist. Da der 49-Jährige nicht in Deutschland wohnt, musste er noch vor Ort das fällige Bußgeld in Höhe von 103,50 Euro bezahlen. Anschließend wurde er von Polizei in die richtige Richtung auf die Autobahn gelotst.