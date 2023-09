Brand in Spardorf endet tödlich: Am Sonntagabend (3. September2023) ist im Landkreis Erlangen-Höchstadt ein Wohnhaus in Brand geraten. In dem durch das Feuer teilweise zerstörten Anwesen fanden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr eine tote Person.

Mehrere Nachbarn meldeten kurz vor 19 Uhr ein Feuer an einem Wohnhaus in der Straße "Am Tennenbach" in Spardorf. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Erlangen-Land und der Feuerwehr stellten kurz darauf fest, dass eine Doppelhaushälfte in Brand stand. Den Feuerwehren aus Spardorf, Uttenreuth, Dormitz, Rosenbach, Adlitz, Marloffstein und Buckenhof gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und zu löschen.

Feuer in Spardorf ausgebrochen: Tote Person in Haus gefunden

Ein 36-jähriger Nachbar versuchte noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte das in Brand stehende Haus zu betreten, um etwaige Personen ins Freie zu retten. Hierbei zog er sich mutmaßlich eine Rauchgasvergiftung zu. Der Mann kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus, meldet das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Während des Einsatzes mit rund 60 Feuerwehrleuten wurde in der durch den Brand teilweise zerstörten Gebäudehälfte eine Leiche gefunden. Beamtinnen und Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken übernehmen die ersten Ermittlungen am Brandort.

"Die Gegebenheiten im Gebäude waren allerdings sehr erschwert, durch viele Gegenstände und auch Unrat, teilweise einen Meter hoch gestapelt, sodass der Brandherd schwierig gefunden wurde", berichtet Sebastian Weber, Pressesprecher der Kreisbrandinspektion Erlangen-Höchstadt, im Gespräch mit News5. Die Rauchentwicklung sei zudem sehr stark gewesen.

Was das Feuer ausgelöst hatte, sei ebenso wie die Identität des Toten noch unklar, fügt die Polizei an. Die weiteren Ermittlungen werden vom zuständigen Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei übernommen.