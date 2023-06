Höchstadt an der Aisch vor 1 Stunde

Tierrettung

Herrenloser Pfau beschäftigt die Polizei: Wem gehört er?

Ein herrenloser Pfau sorgte seit mehreren Tagen für Aufsehen in Höchstadt an der Aisch. Am Samstag stand der ausgewachsene Vogel in einem Garten. Die Polizei sucht nun nach dem rechtmäßigen Besitzer des Tieres.