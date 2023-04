Erlangen aktualisiert am 10.04.2023

Raubüberfall

Tankstellen-Überfall: Unbekannter zückt Schlagstock, demoliert Inventar - und bedroht Angestellten (25)

Am frühen Ostermontag hat sich in Erlangen ein Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Innenstadt ereignet. Ein Unbekannter zwang einen Angestellten mit einem Schlagstock zur Herausgabe von Geld und Waren, eine groß angelegte Fahndung nach dem flüchtigen Täter blieb erfolglos.