+++ Erlangen: Mann stürzt in Regnitz - Passanten wählen Notruf +++

Am Dienstagabend, dem 18.07.2023, kam es in Erlangen zu einer Rettungsaktion. Ersten Informationen zufolge ist ein Mann in die Regnitz gefallen.

News5 zufolge beobachteten Passanten den Vorfall und wählten den Notruf. Aktuell laufen die Rettungsmaßnahmen noch, bislang wurde der Mann jedoch nicht gefunden.

Mann fällt in Regnitz - Passanten wählen Notruf

Aktuell sind Taucher, sowie Boote im Einsatz. Auch ein Hubschrauber unterstützt die Suchaktion.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.