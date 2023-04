Erlangen-Eltersdorf vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

Weiteren Wagen touchiert: Auto kommt von Fahrbahn ab und rast in Baum - Crash mit zwei Verletzten

Aus ungeklärter Ursache geriet ein Auto am Donnerstagmorgen (27. April 2023) in den Gegenverkehr. Dort krachte es erst gegen einen weiteren Wagen und dann in einen Baum.