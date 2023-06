Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Erlangen ist nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Wie die Ermittler am Montag (19. Juni 2023) mitteilten, wurde die Einsatzkräfte am Sonntag (18. Juni 2023) gegen 19.30 Uhr zu einem Brand in der Wehneltstraße gerufen.

Vor Ort stellten die Feuerwehrleute eine Wohnung im Vollbrand fest. Obwohl das Feuer schnell gelöscht werden konnte, wurde die Wohnung durch den Brand vollständig zerstört.

Starke Rauchentwicklung nach Vollbrand - Drei Wohnungen unbewohnbar

Auch zwei weitere Wohnungen waren demnach wegen starker Rauchentwicklung zunächst nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Brandursache blieb zunächst unklar, weshalb die Kriminalpolizei Erlangen Ermittlungen einleitete.

Vorschaubild: © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild