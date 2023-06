Wie die Polizei Herzogenaurach am Donnerstag, 8. Juni 2023 mitteilt, ereignete sich bereits am Samstag, 3. Juni 2023, ein Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der Nordumgehung in Richtung Aurachtal. Nicht nur die Unfall-Verursacherin hatte dabei Glück im Unglück.

Laut dem Bericht verlor eine 34-Jährige an der Kreuzung mit der Straße, die zum Flughafen führt, nach eigenen Angaben kurz das Bewusstsein. In der Folge rauschte sie zunächst über ein Verkehrszeichen und geriet in den Gegenverkehr. Dabei kam es zum frontalen Crash mit einem an der Ampel wartenden Auto. Verletzt wurde demnach durch den Aufprall niemand. Die Pkw waren beide allerdings ein Totalschaden. (pol)

Vorschaubild: © Pixabay