Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen ist es am Mittwochmittag (06.09.2023) auf der A3 in Fahrtrichtung Würzburg gekommen. Der Fahrer eines Kleintransporters bremste beim Spurwechsel einen Kleinbus aus - der krachte in zwei weitere Autos. Vier Personen wurden verletzt, zwei davon schwer. Der mutmaßliche Verursacher fuhr einfach weiter. Foto: NEWS5 / Oßwald (NEWS5)

