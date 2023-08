Gremsdorf vor 36 Minuten

Autobahn Richtung Nürnberg gesperrt

20 Tonnen Fleisch geladen: Lkw kippt auf A3 in Straßengraben - massive Verkehrsbehinderungen

Am Dienstag kippte ein Lkw auf der A3 bei Gremsdorf in den Straßengraben. Der Laster hatte rund 20 Tonnen Frischfleisch dabei. In Fahrtrichtung Nürnberg kommt es weiterhin zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.