Lastwagen in Vollbrand: Massive Verkehrsbehinderungen auf der A3 Ein Sattelzug ist am Donnerstag (07.09.2023) auf der A3 im Landkreis Erlangen-Höchstadt in Brand geraten. Der Fahrer des Lastwagens war gerade in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs, als es im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Erlangen-West und Höchstadt-Ost zu einem Feuer im Auflieger kam. NEWS5 / Oßwald (NEWS5)

