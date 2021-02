Die Erlanger Bergkirchweih soll vom 20. bis 31. Mai 2021 stattfinden

stattfinden umfangreiche Sanierungsmaßnahmen auf dem Festgelände

Veranstalter sind optimistisch, was die Umsetzung 2021 angeht

"Der Berg ruft!" seit über 250 Jahren zu Pfingsten in der Bierstadt Erlangen. Denn dann findet hier eines der schönsten und ältesten Volksfeste Frankens statt. Die Erlanger Bergkirchweih zieht jährlich rund eine Million Besucher an und verwandelt das Gelände rund um den Burgberg in ein fröhliches Beisammensein mit Musik, Bier, Tanz, Spaß und Spiel.

Optimismus und Zuversicht für die Bergkirchweih 2021

Nach dem coronabedingten Absage im Vorjahr hoffen die meisten Erlanger darauf, dass die Traditionsveranstaltung in diesem Jahr stattfinden kann. Ebenso geht es den Beteiligten des Volksfest - für einige Festwirte, Schausteller und Akteure wäre ein erneuter Ausfall wohl existenzbedrohend. Jedes Jahr erhält die Stadt Erlangen nahezu 600 Bewerbungen für die knapp 90 Standplätze auf dem Festgelände. Zusätzlich wurden 2020 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Dadurch sollen die Sicherheit auf dem Bergkirchweih-Gelände erhöht werden. Die Kosten beliefen sich auf rund 1,5 Millionen Euro.

Die Veranstalter der Bergkirchweih sind generell zuversichtlich, dass die Bergkirchweih 2021 wieder stattfinden wird - und der Bieranstich zum Auftakt wie geplant am 20. Mai 2021 erfolgt. "Wir sind ganz normal in Planung und optimistisch, dass es wie geplant starten kann. Allerdings überlegen wir auch, was Alternativen sein könnten", erklärt Sarah Hüblein aus der Erlanger Stadtverwaltung im Gespräch mit inFranken.de.

Auch wenn die aktuelle Situation kritisch sei, gehe man davon aus, dass die Bergkirchweih wie gewohnt in vollem Umfang starten soll, so Hüblein. Zu den Alternativen konnte sie noch keine Auskunft geben.

Tradition seit 1755 - vom Anstich bis zum letzten Fass Festbier

Am 21. April 1755 beschlossen die Stadträte des Magistrats der Erlanger Altstadt, den traditionellen Pfingstmarkt von der Altstadt auf den Burgberg zu verlegen. Damit war die Erlanger Bergkirchweih geboren. Wenn Erlangens Oberbürgermeister am Donnerstag vor Pfingsten pünktlich um 17 Uhr am Henniger Keller das erste Fass angestochen hat, beginnt seitdem in Erlangen die "5. Jahreszeit".

Unter alten, mit Lampions geschmückten Kastanienbäumen können die Gäste kühles Festmärzenbier aus steinernen Krügen, fränkische Spezialitäten und Gerichte aus aller Welt genießen. Karussells und andere Fahrgeschäfte, Los- und Schießbuden sorgen für Abwechslung.

Am letzten Tag wird die Bergkirchweih traditionell mit dem Bierbegräbnis beendet: Festwirte und Helfer ziehen mit Schaufel, Pickel, einem Priester sowie einem letzten Fass Festbier durch die Menge, um dieses zu begraben. Winkend mit weißen Taschentüchern verabschieden sich die Besucher vom "Berch" zu dem Lied "Lili Marleen".

