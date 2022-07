Am Mittwochnachmittag (13. Juli 2022) war ein 6-jähriger Junge mit seinem Kinderfahrrad, in Begleitung seiner Mutter, auf dem Gehweg der Jahnstraße in Richtung Forchheimer Straße in Baiersdorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) unterwegs. So berichtet es die Polizeiinspektion Erlangen-Land. Auf der abschüssigen Wegstrecke der Jahnbrücke schätzte der Junge seine Geschwindigkeit falsch ein.

Er fuhr in einen Pkw, der in einer Einfahrt zum Linksabbiegen auf dem Gehweg stand und dort verkehrsbedingt halten musste. Der Junge wurde zu einer vorsorglichen Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.