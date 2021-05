Autotuner sorgen in Baiersdorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) für mächtig Ärger: In der Nacht von Freitag auf Samstag, gingen bei der Polizeiinspektion Erlangen-Land mehrere Anrufe ein. Anwohner beschwerten sich laut einer Mitteilung der Polizei, dass hochmotorisierte Pkw aus der Tuningszene in Baiersdorf und in Buckenhof für Unruhe sorgten.

Die "Nachtruhe der Bürgerinnen und Bürger" wurde dadurch gestört, heißt es in dem Bericht. Die Beamten der Polizeiinspektion Erlangen-Land machten sich auf den Weg und trafen vor Ort dann mehrere Fahrer von aufgemotzten Autos an. Diese wurden von den Beamten kontrolliert.

Zu Straftaten sei es in diesem Zusammenhang aber nicht gekommen, schreibt die Polizei. Jedoch seien die Verkehrsteilnehmer "eindringlich ermahnt" worden. Das zeigte wohl Wirkung bei den Flitzer-Fans: In der Folge blieben die Beamten der Polizeiinspektion Erlangen-Land kurzzeitig vor Ort, danach blieb es ruhig, heißt es.