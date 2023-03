Dieses Ausweichmanöver hat nun teure Folgen: Am Dienstag (28. Februar 2023) gegen 13.40 Uhr war eine 45-jährige Nürnbergerin mit ihrem Auto in der Wellerstädter Hauptstraße in der Gemeinde Baiersdorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) unterwegs, als ihr ein anderer Wagen entgegenkam.

Um diesem mehr Platz einzuräumen, wich sie mit ihrem Fahrzeug einseitig auf den Gehweg aus. Dabei übersah sie jedoch den Treppenabgang zum dortigen Wohnhaus und fuhr mit der rechten Fahrzeugfront gegen den Hauseingang des Einfamilienhauses, wie die Polizeiinspektion Erlangen-Land am Mittwochmorgen meldete.

Nach Unfall in Baiersdorf: Feuerwehr und THW stützen Haus

Beim Zusammenstoß sei "ein erheblicher Sachschaden" am Gebäude im höheren fünfstelligen Bereich entstanden. Die verständigte Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW) mussten den Eingangsbereich sogar abstützen. Zudem wurde ein Statiker hinzugezogen, um eine eventuelle Einsturzgefahr zu überprüfen. Dies konnte jedoch ausgeschlossen werden.

Am Auto der Nürnbergerin entstand ein Sachschaden von rund 9000 Euro. Die Unfallverursacherin sowie die Bewohner blieben unverletzt.

Mehr Blaulicht-Meldungen aus der Region: "Zutiefst enttäuscht und entsetzt" - Einsatzkräfte sind fassungslos

Vorschaubild: © Kzenon/Colourbox