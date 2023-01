Zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht ist es am Donnerstagmorgen (12. Januar 2023) auf der Bundesstraße B470 im Landkreis Erlangen-Höchstadt gekommen.

Der Fahrer eines Sattelzugs war in Fahrtrichtung Rothenburg ob der Tauber unterwegs und bog am Ortseingang von Gremsdorf "in einem zu engen Bogen in eine Seitenstraße nach rechts ab", berichtet die Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch.

Zu eng abgebogen: Fahrer baut Unfall - und fährt einfach davon

Beim Abbiegevorgang kam es zum Unfall: Der 33-Jährige überfuhr ein Verkehrszeichen und eine Sandsteineinfriedung eines Gasthauses. Anschließend schleifte der Sattelzug einen großen Sandstein ca. 100 Meter mit.

Der Sattelzugfahrer fuhr rückwärts zurück und beschädigte dabei eine Dachrinne - und ein weiteres Verkehrszeichen. Anschließend entfernte er sich unerlaubterweise vom Unfallort und fuhr in Fahrtrichtung Adelsdorf davon. Der Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro, an dem Sattelzug entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Die Polizei fand den beschädigten Sattelzug samt Fahrzeugführer in einer Parkbucht an der B470. Gegen den 33-Jährigen wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Vorschaubild: © planet_fox / pixabay.com