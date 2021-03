Nächtliche Vollsperrung am Wochenende: Aufgrund des sechsstreifigen Ausbaus der A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen wird von Freitagabend (26. März 2021), 20.00 Uhr auf Samstag (27. März 2021), 05.00 Uhr, die Straße zwischen Mühlhausen und Höchstadt an der Aisch gesperrt.

Das meldet am Donnerstag (25. März 2021) die "A3 Nordbayern GmbH & Co. KG" in einer entsprechenden Pressemitteilung.

A3-Ausbau: Nächtliche Vollsperrung am Wochenende

Neben der Straßensperrung wird auch die Abfahrt der Anschlussstelle Höchstadt-Nord in Fahrtrichtung Nürnberg voraussichtlich ab 21.00 Uhr am Freitag voll gesperrt.

Verkehrsteilnehmer mit Ziel Mühlhausen werden durch eine entsprechende Beschilderung umgeleitet, heißt es weiter.