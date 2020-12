Die Polizei Erlangen musste am frühen Freitagabend zu einem größeren Einsatz in der

Bissingerstraße ausrücken. Nachdem ein 45-jähriger Erlanger von seiner Wohnung aus die Mitarbeiter einer Nürnberger Tierklinik per Telefon über einen längeren Zeitraum massiv bedroht hatte, suchte die Polizei mit starken Kräften die Wohnung des Mannes auf. Unter anderem drohte er dem Tierklinik-Personal mit scharfen Schusswaffen.

Letztlich konnte der Mann in seiner Wohnung angetroffen und festgenommen werden. Hierbei blieb er unverletzt. Schusswaffen konnten durch die Beamten nicht aufgefunden werden, allerdings wies der Mann eine Alkoholisierung von mehr als 2 Promille auf.

Hintergrund für die Anrufe dürfte die Enttäuschung über den Tod eines seiner schwer kranken Hunde während einer Operation gewesen sein. Aufgrund seiner Alkoholisierung und seines sehr labilen Zustands musste er in einer Fachklinik untergebracht werden.

Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Bedrohung. Eine Gefahr für die Allgemeinheit oder andere Anwohner bestand zu keinem Zeitpunkt.