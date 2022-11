Am Sonntag (13. November 2022) hat die Verkehrspolizei Erlangen einen 49-jährigen Autofahrer auf der B4 in Fahrtrichtung Nürnberg angehalten. Der Mann war vorher von anderen Verkehrsteilnehmern gemeldet worden, die ihn dabei beobachteten, wie er in Schlangenlinien über die A73 fuhr.

Bei der Polizeikontrolle stellte sich heraus, dass sein Verhalten von einem erheblichen Konsum von Alkohol herrührte. Sein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille.

In dieser Verfassung war er zunächst auf dem Frankenschnellweg in Höhe Erlangen in Richtung Nürnberg unterwegs, bevor er auf die A3 und von dort auf die Bundesstraße abbog. Gegen den 49-Jährigen wurde im Anschluss an den Alkoholtest ein Strafverfahren eingeleitet und seine Weiterfahrt durch die Polizei unterbunden.

Vorschaubild: © Symbolfoto: waranyu/Adobe Stock