Die Leitstelle Nürnberg alarmierte am Donnerstag (22. Dezember 2022) um 22.43 Uhr die Feuerwehren Rathsberg-Atzelsberg, Marloffstein, Bräuningshof und Bubenreuth zu einer Kleintierrettung nach Atzelsberg (Landkreis Erlangen-Höchstadt). Das berichtet die Feuerwehr Bubenreuth. Einsatzursache: Vor Ort hatte sich eine Katze auf ein etwa zwölf Meter hohes Dach verschanzt und kam nicht mehr ohne fremde Hilfe herunter.

Die besorgten Haustierbesitzer wendeten sich in ihrer Not an die Leitstelle Nürnberg, die wiederum die vier genannten Feuerwehren alarmierte. Kurz nach Alarmeingang rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bubenreuth mit Drehleiter und Mehrzweckfahrzeug an die Einsatzstelle aus. Nach kurzer Absprache vor Ort mit dem örtlichen Einsatzleiter wurde die Drehleiter in Stellung gebracht.

Atzelsberg: Katze auf zwölf Meter hohem Hausdach ruft Feuerwehr auf den Plan

Zwei Feuerwehrleute wollten dem "Stubentiger" zu Hilfe eilen. "Der war aber scheinbar so erschrocken von diesem Drehleiterding, das da auf ihn zukam", berichtet die Feuerwehr, dass er über die Rückseite des Hauses von sich aus die Flucht ergriff. Unten im Garten wurde er dann bereits von seinen Besitzern in Empfang genommen.

Nach circa 30 Minuten Einsatzdauer konnten die Feuerwehren wieder in ihre Gerätehäuser einrücken und die Einsatzbereitschaft herstellen.

