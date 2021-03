"Pups-Spray" in Supermarkt versprüht - nach Anschlag kehrt Täter zum Tatort zurück: Einen "übel-riechenden" Vorfall meldet die Polizei Erlangen-Stadt. Ein Mann versuchte gleich zweimal einen kleinen Anschlag auf einen Supermarkt zu verüben. Mit einem "Pups-Spray" sorgte er für helle Aufregung. Und er wollte ein zweites Mal zuschlagen.

Am Montag (22.03.) roch es nach Informationen der Polizei plötzlich übel im Supermarkt in der Möhrendorfer Straße in Erlangen. Zuerst wusste niemand, woher dieser üble Geruch kam. Später stellte sich heraus, dass ein 30-jähriger Erlanger ein sogenanntes "Pups-Spray" versprüht hatte. Das verursacht einen extremen Gestank.

Anschlag mit "Pups-Spray" auf Erlanger Supermarkt: Wollte Täter ein zweites Mal zuschlagen?

Am frühen Freitagabend (26.03.) wollte der Mann, betrat der junge Mann erneut die Filiale. Diesmal wurde er von dem Marktleiter aufgrund der Videoaufzeichnungen wiedererkannt. Er rief die Polizei. Diese konnte den Mann vor Ort antreffen. Auch diesmal hatte er das übel riechende Spray dabei.

Die Polizei kassierte das "Pups-Spray" ein und der Mann bekam Hausverbot. Zudem muss er sich wegen Hausfriedensbruch und einer Ordnungswidrigkeit, der Belästigung der Allgemeinheit, verantworten. Sein Motiv bleibt jedoch weiterhin rätselhaft. Warum er das übelriechende Spray versprühte, wollte er nicht sagen.