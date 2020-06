Hchstadt a. d. Aisch vor 1 Stunde

Unser Thema der Woche // Verbrechen

Als die Einbrecher in Hchstadt zuschlugen

Im Jahr 2017 verunsicherten eine Reihe von Einbrchen in Wohnhuser sowie aufgebrochene Pkw die Brger in Hchstadt. Verdchtigt wurden damals osteuropische Diebesbanden. Was ist aus dem Fall geworden? Und wie ist die Einbruchslage heute?