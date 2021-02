Adelsdorf vor 7 Minuten

Sachbeschädigung

Während der Ausgangssperre: Betrunken auf Krawall gebürstet

Drei junge, alkoholisierte Männer sind am Mittwochabend (3. Februar 2021) während der nächtlichen Ausgangssperre in Adelsdorf aufgefallen. Einer der Männer war offensichtlich so betrunken, dass er eine Straßenlaterne beschädigt hat.