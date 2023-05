Herzogenaurach aktualisiert am 03.05.2023

Kooperation aufgelöst

Adidas wird verklagt - wegen Kanye West

Seit Adidas im vergangenen Herbst die Kooperation mit dem umstrittenen Rapper Kanye West beendet hat, hat es finanzielle Verluste in Höhe von 1,2 Milliarden erlitten. Jetzt haben Investoren in den USA auch noch Klage gegen das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach erhoben.