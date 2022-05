Adelsdorf vor 53 Minuten

Tiervergiftung

Adelsdorf: Schon wieder - Hund wird Opfer von Giftköder

Mit Vergiftungserscheinungen wurde ein Hund in Adelsldorf (Landkreis_Erlangen-Höchstadt) am Donnerstag (12.05.2022) eingeliefert. Ein giftiger Köder ist um den Steinersees in Aldesldorf ausgebracht worden. Die Polizei vermutet keinen Einzelfall.