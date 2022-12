Ein 54-jähriger Mitarbeiter der kommunalen Verkehrsüberwachung führte am Dienstagmorgen Geschwindigkeitsüberwachungen an der Staatsstraße 2264 bei Adelsdorf durch. Währenddessen kam ein in etwa 40-jähriger Mann aus der Siedlung zu ihm gelaufen und beleidigte diesen zunächst.

Im weiteren Verlauf drohte er dem Angestellten, ihm die Knie zu brechen. Zu allem Überfluss kam es zu einem körperlichen Übergriff, bei welcher der Unbekannte den Angestellten auf den Rücken warf. Dabei erlitt der Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung leichte Verletzungen.

Der Unbekannte lief anschließend gemächlich in Richtung Ortsmitte davon. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls und beschreibt den Täter wie folgt:

Ca. 40 Jahre alt

Schlank und war

Trug eine auffällige rote Skifahrermütze mit Haarapplikationen,

Thermojacke mit gelben, reflektierenden Elementen

Die Polizei Höchstadt hat Ermittlungen dahingehend aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 09193/63940 um sachdienliche Hinweise.

Aus der Region: Zwei Männer rufen rechte Parolen während Versammlungsgeschehen

Vorschaubild: © Daniel Reinhardt/dpa | andranik123/Adobe Stock