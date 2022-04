Adelsdorf vor 48 Minuten

Rettungseinsatz

Brand in Grund- und Mittelschule - Schüler müssen evakuiert werden

In der Grund- und Mittelschule Adelsdorf ist am Dienstagmorgen (26. April 2022) ein Feuer ausgebrochen. In dem Gebäude befanden sich Schüler*innen, die an einen sicheren Ort gebracht werden mussten.