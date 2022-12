Jede Menge Alkohol- und Drogenfahrten bescherten der Verkehrspolizei Erlangen am Wochenende mehrfach Einsätze auf fränkischen Autobahnen.

Am Samstag (10. Dezember 2022) um 14.30 hielten die Beamten zunächst einen Kleintransporter mit Anhänger auf der A3 an. Der 50-jährige Fahrer aus dem Landkreis Roth sei auf Höhe der Anschlussstelle Nürnberg-Nord in Fahrtrichtung Regensburg in "auffälligen Schlangenlinien" unterwegs gewesen und kam dabei immer wieder auf den Seitenstreifen, berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Erlangen. Bei einer Kontrolle wurde dann ein Wert von 1,62 Promille gemessen.

Junger Fahrer gerät auf A3 ins Schleudern: Was sagt der Drogentest?

Ebenfalls am Samstag kam es um 18.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A3 zwischen dem Autobahnkreuz Fürth/Erlangen und der Anschlussstelle Erlangen-Tennenlohe. Ein 20-jähriger aus Fürth war nach eigenen Angaben mit rund 180 km/h auf der linken Spur unterwegs, als vor ihm plötzlich ein anderes Auto auf seine Spur zog und ihn zu einer starken Bremsung gezwungen haben soll. Sein eigener Wagen kam dabei ins Schleudern und prallte in die Mittelschutzplanke. Allerdings sei bei dem 20-Jährigen auch ein Drogentest auf Cannabis positiv ausgefallen, wie die Polizei ergänzt.

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag wurde die Polizei gegen 1 Uhr zudem alarmiert, weil ein Auto in Schlangenlinien fahrend auf der A73 in Richtung Forchheim unterwegs war. Auf Höhe des Autobahnkreuzes Fürth/Erlangen bemerkte eine Streifenbesatzung den Wagen ebenfalls. Noch bevor sie diesen anhalten konnte, prallte die 40-jährige Fahrerin aus Forchheim in die Schutzplanke.

"Unbeeindruckt setzte sie aber ihren Weg fort", beschreibt die Verkehrspolizei den Unfall. Erste Anhaltezeichen der Polizeibeamten habe sie zunächst ignoriert, bevor sie auf Höhe Erlangen-Zentrum doch noch stoppte. Bei ihr wurde ein Wert von 2,18 Promille gemessen.

Führerschein nach Alkoholfahrt weg

Um 1.30 Uhr wurde ein 28-jähriger aus Erlangen auf der A73 Höhe Erlangen-Nord einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei diesem wurden 1,30 Promille festgestellt. In allen vier Fällen folgte eine Blutentnahme. Bei den alkoholisierten Fahrern wurde auch der Führerschein sofort einbehalten.

Vorschaubild: © Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild