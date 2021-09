A3 in Franken am Wochenende voll gesperrt - Grund sind Bauarbeiten

am Wochenende - Grund sind Autobahn zwischen Anschlussstellen Höchstadt-Ost und Erlangen-Frauenaurach nicht befahrbar

zwischen Anschlussstellen und Zeitraum der Sperrung: Samstag (25.09.2021) bis Sonntag (26.09.2021)

Auf der A3 in Franken steht eine Vollsperrung an. Wie die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG berichtet, ist die Autobahn zwischen den beiden Anschlussstellen Höchstadt-Ost und Erlangen-Frauenaurach vorübergehend nicht befahrbar. Die A3 ist in diesem Bereich von Samstag (25. September 2021), circa 20 Uhr, bis Sonntag (26. September 2021), voraussichtlich 18 Uhr, komplett gesperrt. Grund sind Bauarbeiten.

A3 zwischen Höchstadt-Ost und Erlangen-Frauenaurach am Wochenende komplett gesperrt

Im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen werden unter anderem neue Überführungsbauwerke für die Kreisstraße ERH 26 zwischen Hannberg und Röhrach (BW 368b) sowie die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Heßdorf und Dechsendorf (BW 370a) errichtet, teilt die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG am Mittwoch (22. September 2021) mit.

Im nun anstehenden Arbeitsschritt werden demnach die Stahlträger der beiden Bauwerk BW 368b und BW 370a eingefahren und erste Betonfertigteile für die Fahrbahn der überführten Straßen auf die Stahlträger aufgelegt.

Zeitgleich wird das alte Bauwerk BW 373a, das die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Kosbach und Untermembach über die A3 überführt, abgebrochen. Die GVS bleibt bis zur Fertigstellung des neuen Bauwerks BW 373a voraussichtlich bis Februar 2022 gesperrt. Eine örtliche Umleitung für den Radweg ist ausgeschildert.

Vollsperrung der Autobahn: A3 von Samstag bis Sonntag teils nicht befahrbar

Die aufwändige Kombination beider Brückenbauwerke und mehrerer Arbeitsschritte im Rahmen einer Vollsperrung sowie der zeitgleiche Abbruch des alten BW 373a dient der Minimierung der erforderlichen Eingriffe in den Autobahnverkehr. Zur Durchführung der oben beschriebenen Baumaßnahmen wird die A3 vom 25.09.2021, circa 20 Uhr, bis 26.09.2021, voraussichtlich 18 Uhr, voll gesperrt.

In Fahrtrichtung Nürnberg werden die Verkehrsteilnehmer an der Anschlussstelle Höchstadt-Ost ausgeleitet und zunächst über die ausgeschilderte Bedarfsumleitungsstrecke U17 und anschließend U19 zur Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach geführt, wo sie zurück auf die Autobahn gelangen.

In Fahrtrichtung Frankfurt/Main wird der Verkehr an der Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach ausgeleitet, zunächst über die Bedarfsumleitungsstrecke U80 und anschließend U82 zur Anschlussstelle Höchstadt-Ost und dort zurück auf die Autobahn geführt. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

Rastanlage Aurach: A3 Nordbayern GmbH & Co. KG mit wichtigem Hinweis

Wichtiger Hinweis für Besucher der Tank- und Rastanlage Aurach: Den Besuchern der Tank- und Rastanlage Aurach wird empfohlen, mit ihren Fahrzeugen die Tank- und Rastanlage am Samstag, dem 25.09.2021, bis spätestens 19 Uhr zu verlassen, da ein Ausfahren aus der Tank- und Rastanlage auf die A3 nach Einrichtung der Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Höchstadt-Ost und Erlangen-Frauenaurach erst wieder am Sonntag, 26.09.2021, voraussichtlich ab 18 Uhr möglich ist.

Dies betrifft sowohl die Richtungsfahrbahn Nürnberg als auch die Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main.

"Wir danken den betroffenen Verkehrsteilnehmern und Anwohnern für ihr Verständnis und bitten um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle", teilt die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG mit.