Wie die Verkehrspolizeiinspektion Erlangen mitteilt, wurden am vergangenen Sonntag (30.01.2022) gleich mehrere Fahrer unter Drogeneinfluss auf der A73 und der A3 festgestellt. Außerdem wurden Drogen sichergestellt.

Zuerst ging den Beamten ein Fahrergespann ins Netz, wobei dem Fahrer eindeutig Drogeneinfluss nachgewiesen werden konnte. Der Wagen des 23-Jährigen war den Beamten wegen eines defekten Lichtes am Anhänger auffällig geworden. Etwa gegen 21.40 Uhr wurden der Wagen samt Fahrer dann an einer Rastanlage bei Aurach Süd aus dem Verkehr gezogen. Der junge Mann, der am Steuer saß, war darüber hinaus nicht der Fahrzeughalter des Wagens und hatte nur eine Fahrerlaubnis der Klasse B. Zum Fahren eines Fahrzeuges mit Anhänger würde aber eine Klasse BE benötigt.

Fahrer auf der A3 versteckt Drogen in seiner Unterhose

In der Folge gab der 23-Jährige an, dass er einige Tage zuvor Cannabis konsumiert habe. Ein Test ergab einen positiven Wert, somit stand er laut Polizei während der Fahrt noch unter dem Einfluss der Droge. Bei einer Untersuchung stellten die Beamten obendrein Drogen, versteckt in seiner Unterhose, sicher. Nun kommt auf den Fahrer ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unter Drogeneinfluss und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Auch sein Beifahrer machte sich strafbar: Dieser gab sich als der Halter des Fahrzeuges zu erkennen. Folglich konnte dieser zwar nach der Reparatur des Rücklichtes die Fahrt fortsetzen, muss sich jedoch einem Ermittlungsverfahren stellen, da er seinen Freund ohne erforderliche Fahrerlaubnis den Wagen fahren ließ.

Um 23.15 Uhr wurden die Beamten erneut auf einen Autofahrer aufmerksam. Dieser war auf der A73 von Forchheim kommend in Richtung Erlangen unterwegs. Der 44-Jährige fuhr in Schlangenlinien über die Autobahn und schaltete ohne Grund das Licht des Wagens immer wieder ein und aus.

In Schlangenlinien über A73: Fahrer schaltet ständig Licht an und aus

Die Beamten brachten das Fahrzeug auf einem Parkplatz zwischen Erlangen und Fürth schließlich zum Stehen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sofort sichergestellt.