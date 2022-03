A3 komplett gesperrt: Autobahn zwischen Höchstadt-Ost und Erlangen-West nicht befahrbar

Autobahn nicht befahrbar Wegen Bauarbeiten : Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen umgeleitet

: Verkehr wird umgeleitet Zeitraum: Samstagabend (12. März 2022) bis Sonntagmorgen (13. März 2022)

A3 zwischen Höchstadt-Ost und Erlangen-West gesperrt - beide Fahrtrichtungen betroffen

Auf der A3 kommt es in Kürze abermals zu einer Vollsperrung: Der Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Höchstadt-Ost und Erlangen-West wird von Samstag (12.03.2022), circa 20 Uhr, bis Sonntag (13.03.2022), circa 10 Uhr vollständig gesperrt. Der Grund sind umfangreiche Baumaßnahmen, wie die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG im Vorfeld mitteilt. Im Rahmen des sechsstreifigen Ausbaus der A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen werden laut der A3 Nordbayern GmbH & Co. KG zwei neue Überführungsbauwerke erforderlich.

Diese dienen demnach der Überführung der Kreisstraße ERH 16 zwischen Neuhaus und der Einmündung in die Staatsstraße 2240 sowie zur Überführung der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Klebheim und Röttenbach. Zu diesem Zweck werden die beiden bestehenden Überführungsbauwerke in der Nacht auf den 13. März abgebrochen. Hierzu müsse die A3 voll gesperrt werden, heißt es vorab.

Der Autobahnverkehr wird während der Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen über ausgeschilderte Umleitungsstrecken geleitet. Die Ausleitung der Richtungsfahrbahn Nürnberg erfolgt an der Anschlussstelle Höchstadt-Ost. Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung U17 geführt und an der Anschlussstelle Erlangen-West wieder zurück auf die A3 geleitet. Die Ausleitung der Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main erfolgt an der Anschlussstelle Erlangen-West. Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung U82 geführt und an der Anschlussstelle Höchstadt-Ost wieder zurück auf die A3 geleitet.

A3: Autobahnbetreiber bittet um "erhöhte Aufmerksamkeit" im Baustellenbereich

Der Abbruch beider Bauwerke erfolge in einer Nacht, um den Eingriff in den Autobahnverkehr so weit wie möglich zu minimieren. "Wir danken den betroffenen Verkehrsteilnehmern und Anwohnern für ihr Verständnis und bitten um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle", heißt es vonseiten der A3 Nordbayern GmbH & Co. KG.

Auch auf der A73 nahe Bamberg gehen die im vergangenen Jahr begonnenen Bauarbeiten seit Kurzem weiter.