Ab Montag, den 17. Januar, 9 Uhr, bis Montag, den 24. Januar 2022, 5 Uhr, ist die Unterführung der Staatsstraße 2763 im Zuge des sechsspurigen Ausbaus der A3 komplett gesperrt. Grund sind Arbeiten an der Schalung des Überbaus, teilt das Landratsamt Erlangen-Höchstadt mit. Die Umleitung während der Vollsperrung verläuft ab Höchstadt über Etzelskirchen – Pommersfelden – Steppach – Stolzeroth nach Mühlhausen.

Um die Kellerberganlage in Höchstadt zu schützen, sei in diesem Zeitraum die Autobahnabfahrt AS Höchstadt- Nord in Fahrtrichtung Nürnberg während der Bauarbeiten gesperrt. Aufgrund der Sperrung der Abfahrt muss die Bedarfsumleitung „U 11“ zwischen AS Schlüsselfeld und AS Höchstadt-Nord verlegt werden. Die Umleitung führt über AS Schlüsselfeld St 2260 – Wacheroth – St 2260 – Mühlhausen – St 2260 – Stolzenroth – St 2260 – Steppach – St 2263 – Pommersfelden – St 2263 – St 2285 – B 505 – A 3.