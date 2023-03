A3 bei Höchstadt am Wochenende stellenweise komplett dicht - wegen Bauarbeiten

am Wochenende - wegen Bauarbeiten Vollsperrung der Autobahn zwischen Anschlussstellen Höchstadt-Ost und Erlangen-West

der Autobahn Zeitraum: Samstagabend (4. März 2023) bis Sonntagvormittag (4. März 2023)

(4. März 2023) (4. März 2023) A3 das Wochenende darauf erneut voll gesperrt - neue Bauwerke in Entstehung

Auf der A3 in Franken stehen ein weiteres Mal Vollsperrungen an. Wie die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG ankündigt, ist die Autobahn zwischen den beiden Anschlussstellen Höchstadt-Ost und Erlangen-West zeitweise nicht befahrbar. Der Streckenabschnitt der A3 ist von Samstag (4. März 2023), circa 20 Uhr, bis Sonntag (5. März 2023), voraussichtlich 10 Uhr, komplett gesperrt. Grund sind Bauarbeiten. Am darauf folgenden Wochenende ist der genannte Bereich größtenteils abermals dicht.

A3 zwischen Höchstadt-Ost und Erlangen-West: Gleich zwei Vollsperrungen nahen - Verkehr wird umgeleitet

Hintergrund der beiden A3-Vollsperrungen ist der sechsstreifige Ausbaus der Autobahn zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen. In diesem Zusammenhang wird zur Überführung der Kreisstraße ERH 16 zwischen Neuhaus und der Einmündung in die Staatsstraße 2240 sowie zur Überführung der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Klebheim und Röttenbach jeweils ein neues Überführungsbauwerk erforderlich.

"In den nächsten Arbeitsschritten werden die Stahlträger für die neuen Bauwerke montiert und die Fertigteilplatten für die spätere Fahrbahn aufgelegt", teilt der Autobahnbetreiber in seiner Pressemitteilung vom Donnerstag (2. März 2023) mit. Für diese Arbeiten müsse die A3 zwischen Höchstadt-Ost und Erlangen-West an gleich zwei Wochenenden komplett gesperrt werden. Die zweite Vollsperrung erfolgt zwischen von Samstag (11. März 2023), circa 20 Uhr, bis Sonntag (12. März 2023), voraussichtlich 18 Uhr.

Laut der A3 Nordbayern GmbH & Co. KG wird der Autobahnverkehr während der Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen über ausgeschilderte Umleitungsstrecken geleitet. Die Ausleitung der Richtungsfahrbahn Nürnberg erfolgt demnach an der Anschlussstelle Höchstadt-Ost. Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung U17 geführt und an der Anschlussstelle Erlangen-West wieder zurück auf die A3 geleitet. Die Ausleitung der Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main erfolgt an der Anschlussstelle Erlangen-West. Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung U82 geführt und an der Anschlussstelle Höchstadt-Ost wieder zurück auf die A3 geleitet.

A3 bei Höchstadt zweimal voll gesperrt - Autobahnbetreiber bitten um "erhöhte Aufmerksamkeit"

"Wir danken den betroffenen Verkehrsteilnehmern und Anwohnern für ihr Verständnis und bitten um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle", erklärt der Autobahnbetreiber zu den beiden anstehenden Vollsperrungen der A3 bei Höchstadt.

Auf der A7 kommt es seit März derweil zu langfristigen Verkehrsbehinderungen zwischen den Ausfahrten Kitzingen und Marktbreit. Grund ist eine umfassende Erneuerung des Autobahnabschnitts. Die Bauarbeiten dauern hier voraussichtlich bis November 2024 an.