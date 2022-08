A3 bei Höchstadt: Autobahnausfahrt seit Montag (29. August 2022) gesperrt

seit Montag (29. August 2022) Abfahrt Höchstadt-Nord in Fahrtrichtung Nürnberg vorübergehend nicht nutzbar

in Fahrtrichtung Nürnberg vorübergehend Bauarbeiten auf A3 führen zu Verkehrsbeeinträchtigungen - Umleitung verlegt

führen zu Unterführung an Staatsstraße ebenfalls dicht - Busverkehr teils eingeschränkt

Infolge des sechsspurigen Ausbaus der A3 kommt es in Franken aktuell zu Beeinträchtigungen. Die Autobahnausfahrt Höchstadt-Nord ist seit Montagmorgen (29. August 2022) in Fahrtrichtung Nürnberg gesperrt. Das berichtet das Landratsamt Erlangen-Höchstadt. Die Sperrung dauert demnach bis Montag (12. September 2022) an.

Sperrungen auf A3 bei Höchstadt: Verkehr wird wegen Autobahnausbau umgeleitet

Grund für die Sperrung der A3-Ausfahrt ist laut Angaben des Landratsamts die ebenfalls komplett gesperrte Unterführung der Staatsstraße 2763 bei Höchstadt. Dort wird aktuell ein Traggerüst eingebaut. Die Umleitung verläuft während der Vollsperrung der Unterführung ab Höchstadt über Etzelskirchen – Pommersfelden – Steppach – Stolzeroth nach Mühlhausen.

Um die Kellerberganlage in Höchstadt zu schützen, ist in diesem Zeitraum auch die erwähnte Autobahnabfahrt Höchstadt-Nord Richtung Nürnberg nicht nutzbar. Aufgrund der Sperrung der Abfahrt musste dem Landratsamt zufolge die Bedarfsumleitung "U11" zwischen den Autobahnanschlussstellen Schlüsselfeld und Höchstadt-Nord verlegt werden.

Die Umleitung führt demnach über die AS Schlüsselfeld St 2260 – Wacheroth – St 2260 – Mühlhausen – St 2260 – Stolzenroth – St 2260 – Steppach – St 2263 – Pommersfelden – St 2263 – St 2285 – B 505 – A 3.

Unterführung der A3: Auch öffentlicher Nahverkehr von Sperrung betroffen - Buslinie nur als Rufbus

Während der Vollsperrung der Staatsstraße 2763 zwischen Mühlhausen und Höchstadt (Unterführung der A3) verkehrt die Regionalbuslinie 207 von Montag (29. August), 9 Uhr, bis Montag (12. September 2022), 18 Uhr, ausschließlich als Rufbus. "Fahrtwünsche sind bitte mindestens eine Stunde vor Abfahrt telefonisch beim Verkehrsunternehmen unter der Rufnummer 09193 635812 in der Zeit von 6 bis 20 Uhr anzumelden", teilt das Landratsamt Erlangen-Höchstadt mit.

Laut Angaben der Behörde verkehrt die Linie 207 nach Abschluss der Baumaßnahme wieder als "normaler" Linienverkehr.

Die Untere Verkehrsbehörde des Landratsamts bittet um Verständnis für die notwendige Maßnahme und bittet Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Entschuldigung für eventuelle Beeinträchtigungen im Straßenverkehr.

