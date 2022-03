A3: Auffahrt an Anschlussstelle Höchstadt-Nord für mehrere Wochen gesperrt

Auf der A3 steht ab morgen die nächste Sperrung an: Aufgrund von Bauarbeiten ist die Auffahrt an der Anschlussstelle Höchstadt-Nord ab Montagfrüh (28. März 2022) für längere Zeit nicht befahrbar. Betroffen ist die Fahrtrichtung Würzburg. Dies teilt die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG mit.

Im Rahmen des sechsstreifigen Ausbaus der Autobahn zwischen den Kreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen wird zurzeit in dem zwischen den Anschlussstellen Schlüsselfeld und Pommersfelden gelegenen Bauabschnitt 5 die Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main dreistreifig neu gebaut.

Wegen der erforderlichen Anpassung der Anschlussstelle Höchstadt-Nord werde im anstehenden Arbeitsschritt die Lage der Auffahrtsrampe zur Richtungsfahrbahn Frankfurt an die neue Fahrbahn angepasst, kündigt die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG an. Zu diesem Zweck müsse die Auffahrt an der Anschlussstelle Höchstadt-Nord in Fahrtrichtung Würzburg vom 28.03.2022 (circa 7 Uhr) bis voraussichtlich 22.04.2022 (circa 6 Uhr) gesperrt werden.

Verkehrsteilnehmer werden demnach über die Bedarfsumleitung U88 via Mühlhausen und Wachenroth zur Anschlussstelle Schlüsselfeld und dort in Fahrtrichtung Würzburg auf die BAB A3 geführt. "Wir danken den betroffenen Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis und bitten um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle", heißt es vonseiten der A3 Nordbayern GmbH & Co. KG.