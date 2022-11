Im Rahmen des sechsstreifigen Ausbaus der A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen wird das Bauwerk BW 370a (alt), das die Staatsstraße 2240 an der Anschlussstelle Erlangen-West über A3 überführt, zurückgebaut. Der Verkehr wurde zuvor auf das Bauwerk BW 370a (neu) verlegt.

Zu diesem Zweck muss die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Erlangen-West und der Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach ab Samstag (12. November 2022) um circa 20.00 Uhr bis Sonntag (13. November 2022) voraussichtlich 10.00 Uhr voll gesperrt werden.

Vollsperrung auf A3 bei Erlangen

Die Ausleitung des Verkehrs in Fahrtrichtung Nürnberg erfolgt an der Anschlussstelle Erlangen-West. Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung U19 bis zur Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach geleitet. Die Ausleitung des Verkehrs in Fahrtrichtung Frankfurt / Main erfolgt an der Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach. Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung U80 zur Anschlussstelle Erlangen-West geführt.

Aus Sicherheitsgründen muss auch die Staatsstraße St 2240 im Bereich der Anschlussstelle Erlangen-West (zwischen Dechsendorf und Heßdorf) für denselben Zeitraum gesperrt werden. Die Umleitung in Richtung Heßdorf erfolgt ab Dechsendorf zunächst über die U82 bis Adelsdorf und von dort via Neuhaus – Klebheim – Niederlindach – Hannberg nach Heßdorf.

Die Umleitung in Richtung Erlangen erfolgt ab Heßdorf über die U19 via Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach. Einsatzfahrzeuge der Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste können die Autobahn im Notfall über das Bauwerk 370a (neu) überqueren.

Wichtiger Hinweis für Besucher Tank- und Rastanlage Aurach

Die Zufahrt zur Tank- und Rastanlage Aurach wird am 12. November 2022 bereits um 19.00 Uhr gesperrt werden. Den Besuchern wird empfohlen, mit ihren Fahrzeugen die Tank- und Rastanlage am 12. November 2022 bis spätestens 19.00 Uhr zu verlassen, da ein Ausfahren aus der Tank- und Rastanlage auf die A3 nach Einrichtung der Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Erlangen-West und Erlangen-Fauenaurach erst wieder ab 13. November 2022 voraussichtlich 10.00 Uhr möglich sein wird.

Seitens der A3-Nordbayern wird um ihr Verständnis und um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle gebeten.

