Auf der A3 ist es am Mittwoch (16. März 2022) zu Kontrollen des Schwerverkehrs durch die Verkehrspolizei Erlangen gekommen. Dabei stellten die Beamten in gleich zwei Fällen erhebliche Verstöße fest.

Gegen 17.40 Uhr kam es zur Kontrolle eines Sattelzuges an der Rastanlage Aurach-Nord. Dieser war mit Schnittblumen beladen und befand sich auf dem Weg von Antalya nach Amsterdam, wie die Verkehrspolizeiinspektion Erlangen berichtet.

Verstoß gegen Lenk- und Ruhezeiten: Polizei ordnet hohes Bußgeld an

Bei der Kontrolle werteten die Beamten die Fahrerkarte des Fahrers aus. Dabei stellten sie "erhebliche und dauerhafte Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten" fest. Diese gingen zurück bis in den August 2021.

Die täglich zulässige Fahrzeit von 10 Stunden wurde um bis zu 5,5 Stunden überschritten. Die Ruhezeit hingegen wurde von neun auf teilweise eine Stunde verkürzt.

Den Fahrer erwartet nun eine Geldbuße in Höhe von 34.000 Euro. Das Unternehmen, welches die Fahrten angeordnet hat, beläuft sich die fällige Geldbuße auf 100.000 Euro. Das weitere Bußgeldverfahren wird vom Bundesamt für Güterverkehr durchgeführt.

In Schieflage unterwegs - Lastwagen wegen technischer Mängel angehalten

Knapp drei Stunden später kam es zu einem weiteren Vorfall: Gegen 20.40Uhr bemerkten die Beamten einen Sattelzug in Fahrtrichtung Würzburg, der sich in deutlicher Schräglage befand. Die Polizei kontrollierte den Lastwagen am Autohof in Erlangen-Tennenlohe und entdeckte dabei "erhebliche technische Mängel".

Die Ursache für die Schieflage war ein undichter und luftloser Luftfederbalg an der hintersten Achse des Lastwagens. Mittels Spanngurten versuchte der Fahrer, den Defekt zu beheben, was jedoch nichts an der Schieflage des Kraftwagens änderte. Zudem kam das dadurch schräg stehende Rad permanent in Kontakt mit dem Kotflügel, infolgedessen sich bereits ein Teil der Lauffläche auflöste.

Die Polizei unterband die Weiterfahrt des Lastwagens und erhob eine Sicherheitsleistung.

Vorschaubild: © Armin Weigel (dpa)