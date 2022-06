Erlangen vor 54 Minuten

Umgekippter Laster

Laster kippt auf A3-Baustelle bei Erlangen um - Fahrer verletzt im Krankenhaus

Ein Laster ist auf der Baustelle auf der A3 bei Erlangen am Dienstag (21.06.2022) umkippt. Beim Rückwärtsfahren steuerte der Fahrer versehentlich sein Fahrzeug in den Graben. Der Mann ist in ein Krankenhaus gebracht worden.