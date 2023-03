Die Augen fielen ihm offenbar zu einem schlechten Zeitpunkt zu: Aufgrund von Müdigkeit am Steuer kam es am Donnerstag (9. März 2023) zu einem Unfall auf der A3 in der Nähe von Erlangen.

Als ein 57-jähriger am Nachmittag mit seinem Auto in Richtung Passau unterwegs war, packte ihn plötzlich die Müdigkeit: Beinahe raste er in eine Mittelschutzplanke. Laut der Verkehrspolizeiinspektion Erlangen war er wohl kurz am Steuer eingeschlafen.

A3/Erlangen: Autofahrer weicht Mittelschutzplanke aus und rast in Lastwagen

Der Fahrer aus Unterfranken kam in einem Baustellenbereich rund zwei Kilometer nach der Rastanlage Steigerwald einer Mittelschutzplanke gefährlich nahe - stattdessen wechselte er auf die rechte Spur und fuhr ungebremst in das Heck eines Lkws.

Mit Verdacht auf eine Unterschenkelfraktur musste der Mann vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Wagen wurde komplett demoliert - ganze 30.000 Euro Sachschaden entstanden durch die Unachtsamkeit während der Fahrt. Nun wird gegen den Autofahrer ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Vorschaubild: © Motortion/colourbox