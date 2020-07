A3 bei Erlangen gesperrt: Autobahn ab Samstag nicht mehr befahrbar

Vollsperrung auf der A3: Am Wochenende (04. bis 05. Juli 2020) wird die Autobahn bei Erlangen gesperrt. Bis Sonntag (05. Juli 2020) wird die Autobahn nicht befahrbar sein. Das berichtet die Autobahndirektion Nordbayern.

Am Samstagabend (04. Juli 2020) ab circa 20 Uhr wird es eine Vollsperrung der A3 zwischen den Anschlussstellen Höchstadt-Ost und Erlangen-West geben. Ab Sonntag (05. Juli 2020) um circa 6 Uhr heißt es dann wieder: freie Fahrt. Zusätzlich wird in dieser Nacht die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Niederlindach und Röttenbach gesperrt sein.

Sperrungen auf A3: Das ist der Grund

Im Rahmen der vorbereitenden Arbeiten für den sechsstreifigen Ausbau der A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen wird in der Nacht das erste Überführungsbauwerk abgerissen. Dies passiert im Zuge der Gemeindeverbindungsstraße Niederlindach-Röttenbach.

Die Ausleitung der Richtungsfahrbahn Nürnberg erfolgt an der Anschlussstelle Höchstadt-Ost. Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung U17 geführt und an der Anschlussstelle Erlangen-West wieder zurück auf die A3 geleitet. Auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main erfolgt der Verkehr über die Anschlussstelle Erlangen-West. Über die Bedarfsumleitung U82 gelangt man an der Anschlussstelle Höchstadt-Ost (82) wieder auf die A3.

Brückenabbruch sorgt für Sperrung bis April 2021

Für erforderliche vorbereitenden Maßnahmen bezüglich des Brückenabbruchs wird die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Niederlindach und Röttenbach bereits ab Donnerstag (02. Juli 2020) um 6 Uhr gesperrt. Diese Sperrung bleibt bis zur geplanten Fertigstellung des neuen Überführungsbauwerks voraussichtlich bis Ende April 2021 bestehen.

