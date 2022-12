Ein Streit suchender Fernfahrer musste am Sonntagvormittag (18. Dezember 2022) auf der Rastanlage Aurach-Nord der A3 (im Landkreis Erlangen-Höchstadt) durch die Polizei in Gewahrsam genommen werden.

Der 51-Jährige verbrachte seine Ruhezeit nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Erlangen über das Wochenende in seinem Sattelzug auf dem Rasthof. Am Sonntag wurde dann der Verkehrspolizei Erlangen gegen 10.30 Uhr mitgeteilt, dass der Fahrer Berufskollegen anpöbelt und sich zunehmend aggressiv verhält.

A3 bei Erlangen: Streitlustiger Fernfahrer festgenommen

Den Polizeibeamten händigte er zwar noch seine Dokumente aus, verhielt sich aber weiter beleidigend und sperrte sich kurzzeitig in seinem Führerhaus ein. Aus diesem wurde er jedoch wieder herausgeholt.

Nachdem er auch mit 2,02 Promille erheblich alkoholisiert war, musste er in Gewahrsam genommen werden, um weitere Streitigkeiten und eine Fahrt im alkoholisierten Zustand zu verhindern. Am Montagmorgen wurde er wieder entlassen. Aufgrund festgestellter Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 900 Euro bezahlen.

Vorschaubild: © fpic/Adobe Stock (Symbolbild)