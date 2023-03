Wie die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG mitteilt, wird nun die vierstreifige Baustellenverkehrsführung im Bauabschnitt 08 zwischen km 374+800 (ca. Höhe Haundorf) und km 381+300 (AK Fürth / Erlangen) eingerichtet.

Im Zuge der Bauarbeiten für den sechsstreifigen Ausbau der BAB A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen beginnt der Ausbau der Autobahn im Bereich Erlangen.

Zunächst wird die Richtungsfahrbahn Frankfurt / Main zurückgebaut und mit erweitertem Querschnitt neu errichtet. Im Zuge des Ausbaus wird auch die Brücke über das Aurachtal komplett erneuert. Im ersten Schritt wird dort die Brückenhälfte, welche die Richtungsfahrbahn Frankfurt / Main trägt, abgebrochen und neu gebaut.

Zu diesem Zweck wird der Verkehr mit zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung auf die Richtungsfahrbahn Nürnberg verschwenkt. Die Verkehrsführung wird am 13.03.2023 eingerichtet und wird voraussichtlich bis in den Spätherbst 2024 andauern. Im Anschluss wird dann der Verkehr auf die neu errichtete Richtungsfahrbahn Frankfurt verlegt und es erfolgt der Ausbau der Richtungsfahrbahn Nürnberg. Der Ausbau soll planmäßig im November 2025 abgeschlossen sein.

In enger Abstimmung mit der zuständigen Verkehrsbehörde und der Autobahn GmbH des Bundes werden Maßnahmen ergriffen, um den Verkehrsfluss an der Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach zu optimieren und so Verkehrsbehinderung an der Anschlussstelle soweit möglich zu minimieren. Gleichwohl muss bei erhöhtem Verkehrsaufkommen insbesondere zu den Stoßzeiten mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG dankt den betroffenen Verkehrsteilnehmern und Anwohnern für ihr Verständnis und bittet um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle.