Auf der A3 bei Erlangen kam es am Dienstag (21. März 2023) innerhalb von nur sechs Stunden zu insgesamt acht Unfällen kam es. Alle ereigneten sich im Baustellenbereich zwischen dem Autobahnkreuz Fürth/Erlangen und der Anschlussstelle Erlangen-West.

Ein 40-Jähriger aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt war gleich an zwei Unfällen beteiligt. Zunächst war er um 11.00 Uhr in Fahrtrichtung Passau unterwegs und fuhr einem anderen Fahrzeug auf. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt und der 40-Jährige konnte seinen Weg nach der Unfallaufnahme fortsetzten.

Bei 40-Jährigen kracht es auf der Hin- und Rückfahrt - doch er will sich an nichts erinnern

Um 12.20 Uhr war er dann in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs und erneut in einen Unfall verwickelt. Nach seinen Angaben musste er einem stark bremsenden vorrausfahrenden Fahrzeug ausweichen. Er prallte in die Schutzplanke. Sein Fahrzeug wurde erheblich beschädigt und blieb liegen. Das andere Fahrzeug will er nicht berührt habe.

Dass dies wohl nur die halbe Wahrheit war, stellte sich kurze Zeit später heraus. Ein 86-Jähriger hielt im Bereich Gremsdorf eine Streife der PI Höchstadt a.d. Aisch an, da sein Fahrzeug am Heck erheblich beschädigt wurde. Letztlich handelte es sich um einen Unfall. Der 40-Jährige wich doch nicht nur in die Schutzplanke aus, sondern prallte zuvor massiv in das Heck des Fahrzeuges vor ihm. Der Sachschaden liegt insgesamt bei rund 50000 Euro.

Vorschaubild: © Ralf Welz / inFranken.de